Aufregung im Yankee Stadium: Rauswurf nach Ballklau

Einen dreisten Diebstahl haben zwei Fans der New York Yankees im Finale der Major League Baseball (MLB) mit dem Rauswurf bezahlt. Da das Duo im vierten Spiel der World Series Mookie Betts von den Los Angeles Dodgers den Ball nach einem erfolgreichen Fang aus dem Handschuh riss, mussten beide das Stadion verlassen.

Im ersten Inning flog der Baseball nach einem Hit durch Gleyber Torres Richtung Tribüne, Betts fing ihn nach einem Sprung. Ein Fan der Yankees hielt dann aber aus der ersten Reihe der Ränge von oben den Handschuh des Profis mit beiden Händen fest und holte den Ball heraus, ein zweiter Zuschauer griff sich während der Aktion Betts anderen Arm. Der Fang galt dennoch.

Am Ende siegten die Yankees mit 11:4 und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Betts regte sich nach der Aktion zwar auf, hakte die Sache aber schnell ab. "Wir haben verloren. Es ist irrelevant", sagte der 32-Jährige: "Alles ist cool. Wir müssen das Blatt wenden und uns auf morgen vorbereiten." Schon am Mittwoch (Ortszeit) steigt im Yankee Stadium Spiel fünf.