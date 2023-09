MLB: Starpitcher Scherzer droht Saison-Aus

Anzeige

Starpitcher Max Scherzer von den Texas Rangers droht in der Major League Baseball (MLB) das vorzeitige Saison-Aus. Wie sein Team mitteilte, werde der 39-Jährige in der regulären Spielzeit wegen einer Zerrung im rechten Oberarm nicht mehr zum Einsatz kommen können. Auch die für die Rangers noch in Reichweite liegenden Play-offs würde der achtmalige All Star vermutlich verpassen.

Scherzer war erst im Juli von den New York Mets nach Texas gewechselt, die Verletzung am Trizeps zog er sich beim 6:3-Sieg am Dienstag gegen die Washington Nationals zu. "Ich spürte einfach, dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, einen weiteren Baseball zu werfen", sagte der dreimal als bester Pitcher der Saison ausgezeichnete Scherzer.