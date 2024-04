MLB: Yankees verschieben Spielbeginn wegen Sonnenfinsternis

Anzeige

Die New York Yankees verschieben wegen einer Sonnenfinsternis am Montag den Start ihres Heimspiels in der Major League Baseball gegen Miami. Die Begegnung gegen die Merlins wird von 14.05 auf 18.05 Uhr Ortszeit verlegt, um Probleme wie "mögliche Verzögerungen im Spiel" zu vermeiden.

Eine seltene totale Sonnenfinsternis wird am Montag in Nordamerika zu sehen sein. New York liegt allerdings nicht im Kernschatten.