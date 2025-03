Baseball: Bitteres Debüt für Graf-Sohn Jaden Agassi

Jaden Agassi hat ein völlig misslungenes Debüt für die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hingelegt. Bei der 7:9-Niederlage im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Brasilien kam der Sohn der Tennis-Ikonen Steffi Graf und Andre Agassi vor den Augen seiner Eltern im 4. Inning als Pitcher aufs Feld, ließ durch teilweise schwache Würfe vier Punkte der Brasilianer zu und wurde noch vor Ende des Innings wieder ausgewechselt. Vom 0:4-Rückstand erholte sich das Team von Bundestrainer Jendrick Speer nicht mehr.

Durch die erste Niederlage im zweiten Gruppenspiel in Tucson/Arizona muss Deutschland um die erste Teilnahme am World Baseball Classic im kommenden Jahr bangen. Beim 12:2-Auftaktsieg gegen China war der 23-jährige Agassi, ein Absolvent der University of Southern California und Spieler der Mahoning Valley Scrappers in der US-Nachwuchsliga MLB Draft League, am Sonntag nicht zum Einsatz gekommen.

Letzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft ist am Dienstag (Ortszeit) Kolumbien. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für den World Baseball Classic im März 2026, der Zweite und Dritte spielen am Donnerstag um das zweite WM-Ticket. Das Turnier, das von der nordamerikanischen Profiliga MLB 2006 initiiert wurde, ist seit 2013 auch offizielle Weltmeisterschaft.