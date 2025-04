Von Aluminiumteil getroffen: Fan stirbt nach Stadionbesuch

Der südkoreanische Baseball steht unter Schock: Eine Zuschauerin ist durch ein herabfallendes Aluminiumstück im Changwon NC Park im Südosten des Landes getroffen worden und in der Folge gestorben. Dies teilte die südkoreanische Polizei am Montag mit, der Vorfall hatte sich am Samstag ereignet. Die Korea Baseball Organization (KBO) erklärte den 1. bis 3. April zur Trauerzeit, alle für Dienstag geplanten Spiele wurden abgesagt.

Das Unglück hatte sich während eines Ligaspiels zwischen dem Heimteam NC Dinos und den LG Twins ereignet. Ein vor den Fenstern eines Vereinsbüros angebrachtes Aluminiumstück stürzte aus etwa 18 Metern Höhe herab und verletzte die Anhängerin tödlich, die Frau starb an den erlittenen Kopfverletzungen. Auch ihre Schwester wurde getroffen, sie erlitt einen Schlüsselbeinbruch.

Alle Spiele der KBO-League und der zweitklassigen Minor League wurden am Dienstag abgesagt, ob diese nachgeholt werden ist noch unklar. Vor den Partien am Mittwoch wird es eine Schweigeminute geben, die Spieler werden mit Trauerflor auflaufen. Die Fans wurden aufgefordert, nicht zu jubeln. "Darüber hinaus werden die KBO und ihre zehn Vereine vor den Spielen gründliche Sicherheitskontrollen der Stadionanlagen und -strukturen durchführen", hieß es in der Erklärung.

Auch die Fußballvereine der ersten beiden südkoreanischen Ligen wurden angewiesen, Sicherheitsinspektionen ihrer Stadien durchzuführen.