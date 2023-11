Basketball: Bayern stolpern in Braunschweig

Anzeige

Bayern München hat nach seinem durchwachsenen Saisonstart den nächsten Rückschlag kassiert und in der Basketball Bundesliga (BBL) völlig überraschend bei den Löwen Braunschweig verloren. Das 81:83 (40:44) war im sechsten Spiel bereits die zweite Niederlage, es läuft beim Pokalsieger und Titelfavoriten nicht.

Bei der Neuauflage des vergangenen BBL-Finales ließ Meister ratiopharm Ulm den Telekom Baskets Bonn beim 105:87 (58:40) keine Chance. Center Trevion Williams (20 Punkte) und Point Guard Juan Nunez (18) waren bei den Gastgebern kaum zu stoppen, Ulm holte den fünften Sieg im sechsten Spiel.

"Für uns ist das eine harte Niederlage, denn wir waren nicht in der Lage, auf unserem besten Level zu agieren", sagte Bayern-Trainer Pablo Laso: "Wir haben insgesamt einfach zu spät reagiert." Braunschweig habe dagegen "von Beginn an tough gespielt. Wir haben sie mit sehr viel Energie reinkommen lassen."

Drei Tage nach der EuroLeague-Niederlage bei Roter Stern Belgrad (68:74) schonten die Bayern Devin Booker, Carsen Edwards und Starspieler Serge Ibaka. Das Duell war über die gesamte Spieldauer eng, gut 90 Sekunden vor Schluss brachte Leandro Bolmaro die Münchner in Führung (75:74). Braunschweig zog danach mit einem 7:0-Lauf entscheidend davon, Topscorer der Gastgeber war TJ Crockett Jr. mit 20 Punkten.

Weiter geht es für die Bayern am Donnerstag in Belgrad gegen den israelischen Klub Maccabi Tel Aviv, dann steht das Bundesliga-Duell bei Vizemeister Bonn an.