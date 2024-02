BBL-Pokal: Bayern ziehen souverän ins Finale ein

Anzeige

Titelverteidiger Bayern München hat beim Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) souverän das Finale erreicht und spielt am Sonntag (14.00 Uhr/Dyn) um seinen vierten Cup-Sieg. Unter den Augen von NBA-Star Dennis Schröder besiegte das Team von Trainer Pablo Laso am Samstag in eigener Halle den sechsmaligen Pokalsieger Bamberg Baskets 81:62 (48:32).

Den Gegner der Bayern im Finale ermitteln am Samstagnachmittag (17.30 Uhr/Dyn) Rekordpokalsieger Alba Berlin und Meister ratiopharm Ulm. Das Top Four findet zum dritten Mal nach 2016 und 2021 in München statt.

Der langjährige NBA-Spieler Serge Ibaka war mit 15 Punkten bester Werfer der Bayern. Weltmeister Schröder, frisch von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets gewechselt, hatte die Spielpause in der NBA aufgrund des Allstar-Wochenendes zu einem Kurtrip in die Heimat genutzt und sah den Sieg seiner Weltmeister-Kollegen Niels Giffey, Andreas Obst und Isaac Bonga.