Basketball: Alba stoppt Chemnitzer Siegesserie

Basketball-Rekordmeister Alba Berlin hat in der BBL den Höhenflug von Tabellenführer Niners Chemnitz gestoppt. Die Berliner um Weltmeister Johannes Thiemann gewannen an Silvester in eigener Halle 101:90 (60:45) und beendeten damit die Serie des Überraschungsteams. Chemnitz hatte zuvor nur am ersten Spieltag in Ulm verloren und danach zwölf Siege in Folge gefeiert.

Bester Werfer bei Albas achtem Sieg im elften Spiel, den die Berliner mit einem überragenden ersten Viertel (34:19) einleiteten, war Sterling Brown mit 25 Punkten, Thiemann steuerte 17 Zähler bei. Für die Chemnitzer erzielte Kevin Yebo 21 Punkte.