Basketball: Bayern springen an die Spitze

Nach der nächsten Enttäuschung auf europäischem Parkett hat Bayern München zumindest in der Basketball Bundesliga (BBL) Kurs gehalten. Der Pokalsieger schlug am Sonntag die Würzburg Baskets 87:64 (42:34) und setzte sich durch den vierten Sieg im fünften Saisonspiel an die Tabellenspitze. Alba Berlin kann am Abend aber noch vorbeiziehen.

München, das am Freitag in der EuroLeague zu Hause gegen den türkischen Klub Fenerbahce Istanbul verloren hatte (67:76), setzte sich nach der Pause entscheidend ab. Beste Werfer im Team des neuen Trainers Pablo Laso waren Carsen Edwards und Sylvain Francisco mit jeweils 13 Punkten.

Die Bayern lösten ratiopharm Ulm auf Platz eins ab, der deutsche Meister hatte am Samstag in eigener Halle gegen die MHP Riesen Ludwigsburg seine erste Niederlage kassiert (70:99). Hinter München und Ulm haben nach dem 5. Spieltag drei weitere Teams eine 4:1-Bilanz: die Niners Chemnitz, Aufsteiger Rasta Vechta und die EWE Baskets Oldenburg.