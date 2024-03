BBL: Bayern patzen gegen starkes Vechta

Anzeige

Pokalsieger Bayern München hat in der Basketball Bundesliga (BBL) gepatzt und die Tabellenführung zumindest vorübergehend an die Niners Chemnitz verloren. Die Münchner kassierten trotz hoher Führung gegen Rasta Vechta ihre vierte Saisonniederlage und unterlagen überraschend mit 88:90 (80:80, 56:40) nach Verlängerung. Vechta kämpfte sich durch ein furioses Schlussviertel zurück in die Partie und krönte sein starkes Comeback.

Die Bayern um Carsen Edwards (18 Punkte) sahen durch ihren klaren Pausenvorsprung schon wie der sichere Sieger aus, im letzten Spielabschnitt verlor der Favorit aber komplett den Faden. Rasta mit Topscorer Chavares Flanigan (17) legte einen 19:3-Lauf zum Start des Viertels hin und übernahm die Führung. Doch München fing sich und rettete sich in die Verlängerung, in der Rasta die Oberhand behielt.

Vechta unterstrich mit dem Sieg seine Play-off-Ambitionen, übernahm Rang fünf und hielt Verfolger Telekom Baskets Bonn auf Distanz. Der Vizemeister verlor bei Schlusslicht MLP Academics Heidelberg 87:92 (40:49).

Chemnitz hatte am Samstag bereits beim Tabellenletzten Hakro Merlins Crailsheim mit 97:82 (42:39) seine Pflicht erfüllt.