BBL: Bayern weiter an der Spitze - Alba nicht zu stoppen

Anzeige

Bayern München hat den fünften Sieg in Serie in der Basketball Bundesliga (BBL) gefeiert und bleibt Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez setzte sich bei den Würzburg Baskets mit 90:82 (45:36) durch und wehrte den Angriff von den Niners Chemnitz, die bei einer Bayern-Niederlage an die Spitze gerückt wären, ab.

Leandro Bolmaro war mit 16 Punkten Bayerns Topscorer, auf der Gegenseite sorgte Otis Livingston II (31) für Aufsehen.

Von der Baskets-Niederlage profitierte außerdem Meister ratiopharm Ulm, der bei den Rostock Seawolves mit 96:71 (43:36) gewann, bis zum furiosen Schlussviertel (29:11) aber Probleme hatte. Das Team um Topscorer Trevion Williams (22 Punkte) verkürzte somit den Rückstand auf die Würzburger auf Platz vier, der zum Heimvorteil in ersten Play-off-Runde berechtigt.

Zuvor hatte Alba Berlin beim Syntainics MBC mit einem 76:67 (38:37) den zehnten Ligasieg in Folge gefeiert und Platz drei gefestigt. Matt Thomas führte die Berliner, die als einziges Team erst 25 Spiele absolviert haben, mit 16 Punkten an. Vizemeister Telekom Baskets Bonn hielt derweil durch einen 98:85 (51:50)-Erfolg gegen die BG Göttingen den Anschluss an die direkten Play-off-Plätze - noch steht das Team von Roel Moors aber auf Rang acht.