BBL: Meister Ulm mit drittem Sieg in Serie

Anzeige

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm hat am 27. Spieltag der Bundesliga gegen die Bamberg Baskets den dritten Sieg in Folge eingefahren und den Kurs auf die Play-off-Plätze gehalten. Mit 106:90 (52:53) setzten sich die Ulmer durch und schoben sich damit vorerst an Rasta Vechta vorbei auf Rang fünf.

Die beiden besten Werfer beim Dreierspektakel in der ratiopharm arena waren die Ulmer Trevion Williams (26 Punkte) und Karim Jallow (23). Insgesamt landeten 30 Versuche von der Dreierlinie im Korb, 17 davon verwandelte der Titelverteidiger.

Im Parallelspiel gewannen die EWE Baskets Oldenburg mit 95:88 (42:48) gegen den Syntainincs MBC Weißenfels.