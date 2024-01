Nach dreieinhalb Jahren: Alba holt Hermannsson zurück

Anzeige

Nach dreieinhalb Jahren hat Alba Berlin den Isländer Martin Hermannsson zurück in die Hauptstadt gelotst. Wie der elfmalige Meister der Basketball Bundesliga (BBL) am Mittwochabend mitteilte, wechselt der Point Guard vom spanischen EuroLeague-Konkurrenten Valencia Basket Club an die Spree. Hermannsson, der bereits von 2018 bis 2020 für die Berliner aufgelaufen war, unterschrieb nun einen Vertrag bis zum Saisonende 2025/26.

"Für unser Team ist er eine großartige Verstärkung", sagte Sportdirektor Himar Ojeda: "Martin ist ein erfahrener Point Guard, der uns auf dem Court helfen wird, aber auch eine Mentorenrolle für unsere jungen Aufbauspieler einnehmen kann."

Für Alba war Hermannsson bislang in 111 Pflichtspielen aufgelaufen, in seiner zweiten Spielzeit mit den Berlinern gewann er das Double aus Meisterschaft und BBL-Pokal. Bei Valencia kam der isländische Nationalspieler, der sich im Juni 2022 das Kreuzband gerissen hatte, zuletzt nur noch selten zum Zug.