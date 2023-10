"Spiel vergessen": FCB-Basketballer blicken nach vorne

Anzeige

Pablo Laso wollte den Bundesliga-Dämpfer gegen die EWE Baskets Oldenburg schleunigst abhaken. "Für uns geht es jetzt darum, das Spiel schnell zu vergessen und uns auf das Alba-Spiel am Donnerstag zu konzentrieren", sagte der neue Trainer der Basketballer von Bayern München nach dem unerwarteten 67:77 des Pokalsiegers in Oldenburg. Am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) treten die Bayern zum EuroLeague-Auftakt gegen Berlin an.

Um im Duell mit dem ewigen Rivalen zu bestehen, braucht München eine bessere Leistung als am Montag in Oldenburg. "Wir sind gut gestartet, aber sie kamen zurück. Wir haben viele Fehler gemacht, sie haben mehr Rebounds als wir geholt, sie haben viel Energie gezeigt und wir waren nicht in der Lage, zurückzukommen", sagte Laso zur Niederlage im Norden.

Bayerns Nelson Weidemann sprach von einem "Reality Check", den sein Team gegen Oldenburg nicht bestanden habe: "Wir müssen gegen jeden Gegner mit gleicher Physis spielen. Wir müssen eine gewisse Grundkonsequenz haben und die das ganze Spiel durchziehen."

Die Weltmeister Isaac Bonga (16) und Andreas Obst (14) waren in Oldenburg die erfolgreichen Werfer der Bayern.