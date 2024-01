Reha in Schweden: Alba und Eriksson lösen Vertrag auf

Anzeige

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrag mit Marcus Eriksson aufgelöst. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, einigten sich Klub und Spieler einvernehmlich auf diesen Schritt. Der 30 Jahre alte Dreier-Spezialist hat seit zwei Jahren verletzungsbedingt kein Spiel mehr für Alba absolviert und will sich nun in seiner schwedischen Heimat auf die Reha konzentrieren.

Vergangene Saison hatte Eriksson lange mit Fußproblemen zu kämpfen, zuletzt warf ihn eine Knieverletzung zurück. "Die Langwierigkeit seiner Verletzung tut mir für Marcus sehr Leid. Zum Zeitpunkt seines Ausfalls war er in absoluter Topform", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda und ließ dabei die Tür für eine Rückkehr offen: "Wir werden seinen Heilungsprozess intensiv verfolgen und hoffen, dass wir ihn in Zukunft nochmal in Berlin wiedersehen."

Seit seinem Wechsel nach Berlin 2019 vom spanischen Erstligisten CB Gran Canaria absolvierte Eriksson 138 Spiele für Alba und gewann mit den Berlinern drei deutsche Meisterschaften und zwei Pokaltitel.