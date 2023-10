Meister Ulm startet erfolgreich in den EuroCup

Anzeige

Der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm ist mit einem Heimsieg in den EuroCup gestartet und damit in dieser Saison ligaübergreifend weiter ohne Niederlage. Das Team von Trainer Anton Gavel schlug Dolomiti Energia Trient aus Italien am Dienstag 80:70 (42:38). Topwerfer der Gastgeber war Neuzugang Dakota Mathias (18 Punkte).

Ulm hatte in der Bundesliga zum Auftakt die Niners Chemnitz geschlagen (90:85) und danach auch das Derby bei Aufsteiger Tigers Tübingen gewonnen (99:84). Am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) steht für den Überraschungsmeister das Topspiel gegen Alba Berlin auf dem Programm.

Im EuroCup muss Ulm in der Zehnergruppe B unter die besten sechs Teams kommen, um die nächste Runde zu erreichen. Zwei Mannschaften aus jeder Staffel ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Klubs auf den Plätzen drei bis sechs spielen im Achtelfinale. Im Achtel- und Viertelfinale gibt es nur ein Duell.