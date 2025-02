Daniel Theis kehrt nach Europa zurück. Der Weltmeister unterschreibt einen Vertrag bei der AS Monaco.

Nach gut acht Jahren in der NBA ist Basketball-Weltmeister Daniel Theis zurück in Europa. Der Center wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco, das gab der EuroLeague-Klub am Montag bekannt. Der 32-Jährige aus Salzgitter hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

"Monaco hat in den letzten Jahren etwas Großes aufgebaut. Ich wollte Teil dieses Abenteuers sein, eine Chance haben, die EuroLeague zu gewinnen", sagte Theis, der zuletzt von den New Orleans Pelicans zu Oklahoma City Thunder transferiert worden war. Der Anwärter auf den NBA-Titel entließ den erfahrenen "Big Man" jedoch umgehend wieder.

Vom Wechsel nach Monaco dürfte sich der Deutsche größere Spielanteile als in der NBA erhoffen. Als Tabellenvierter der EuroLeague liegt das Team um Starspieler Mike James, Most Valuable Player (MVP) der Vorsaison, im Kampf um die Play-offs voll auf Kurs.

Theis war 2017 vom Bundesligisten Brose Bamberg in die NBA gegangen. Dort spielte er zweimal für die Boston Celtics (2017 bis 2021 und 2022), die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und seit Saisonbeginn die Pelicans.

2022 erreichte Theis mit Boston die NBA-Finals, verlor die Serie jedoch gegen die Golden State Warriors. Seinen bislang größten Erfolg feierte er mit der Nationalmannschaft beim WM-Triumph 2023 in Manila.