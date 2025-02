Bayern auf Play-off-Kurs - Alba verliert weiter

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat im Rennen um die Play-offs der EuroLeague einen weiteren Pflichtsieg eingefahren. Gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne gewann die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert am Donnerstag mit 76:67 (38:30). Es war bereits der vierte Erfolg in Serie, die Bayern bleiben somit weiterhin unter den Top sechs, die sich direkt für die Meisterrunde qualifizieren.

Bayerns Weltmeister Andreas Obst glänzte gegen die Franzosen, die im Tabellenkeller stehen, mit 15 Punkten Punkten. Ex-NBA-Profi Carsen Edwards kam auf 14 Zähler.

Acht Spieltage vor Ende der Hauptrunde liegen die Münchner voll im Soll im Kampf um die Play-offs, das Ziel ist das Final Four im Mai in Abu Dhabi. Als Nächstes geht es für das Herbert-Team in der Königsklasse am 27. Februar (20.30 Uhr/MagentaSport) zu Paris Basketball.

Alba Berlin kassierte derweil die nächste Niederlage. Gegen Roter Stern Belgrad verlor das Team von Trainer Israel Gonzalez am Donnerstag mit 71:77 (35:40). Nach der 22. Pleite im 26. Saisonspiel bleiben die Hauptstädter Tabellenletzter. David McCormack war mit 18 Punkten bester Berliner Werfer gegen die Serben.

Weiter geht es für die Albatrosse, die auch in der Bundesliga als Tabellen-15. im Keller stehen, am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) gegen die Hamburg Towers. In der EuroLeague reist Alba am 28. Februar (18.30 Uhr/MagentaSport) zu Anadolu Efes Istanbul.