EuroLeague: Alba mit höchster Heimpleite der Geschichte

Alba Berlin hat sich in der EuroLeague kräftig blamiert und die höchste Heimniederlage der Klubgeschichte kassiert. Im Kellerduell unterlag der elfmalige deutsche Basketballmeister Virtus Bologna am Freitagabend 64:108 (32:62), ein neuer Tiefpunkt in einer ohnehin enttäuschenden Saison. Die bislang höchste Heimpleite hatte Alba im Mai 2020 gegen den spanischen Topklub FC Barcelona erlitten (67:103/-36), diesmal betrug der Unterschied 44 Punkte.