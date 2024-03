EuroLeague: Alba verliert sechstes Spiel in Serie

Anzeige

Basketball-Bundesligist Alba Berlin wartet in der EuroLeague weiter auf ein Erfolgserlebnis. Beim 82:90 (39:45) in eigener Halle gegen die AS Monaco verlor Alba in der Königsklasse sein sechstes Spiel nacheinander. Als Tabellenletzter sind die Play-offs für das Team von Weltmeister Johannes Thiemann längst außer Reichweite.

Gegen Monaco, das auf dem dritten Tabellenplatz gute Chancen auf die Teilnahme an der K.o.-Runde hat, kam der ehemalige deutsche Meister hervorragend in die Partie. Dank eines starken Anfangsviertels ging Berlin mit 27:13 in Führung, verspielte den Vorsprung aber schon bis zur Halbzeit wieder und kam nicht mehr entscheidend zurück. Bester Werfer Albas war Matt Thomas mit 14 Zählern, bei den Gästen glänzte Elie Okobo mit 21 Punkten.

Bayern München hat als zweiter deutscher Vertreter noch Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Die Münchner liegen aktuell auf Rang 14 und treffen am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) in einem wichtigen Spiel auf Tabellennachbar Zalgiris Kaunas.