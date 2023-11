EuroLeague: Bayern brechen gegen Roter Stern ein

Anzeige

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das Team um die Weltmeister Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey verlor in Serbien bei Roter Stern Belgrad knapp mit 68:74 (35:33) und verpasste den Anschluss an die Play-off-Ränge.

Die Partie begann ausgeglichen, Ende des ersten Viertels konnten sich die Münchner erstmals klar absetzen (19:12). Doch die Serben kamen immer wieder zurück, Adam Hanga brachte Belgrad durch einen Dreier mit der Halbzeitsirene auf zwei Punkte heran.

Die Bayern kamen unbeeindruckt davon aus der Kabine und stellten mit einem 8:0-Lauf auf 43:33, führten zwischenzeitlich gar mit 14 Zählern. Die Gastgeber verkürzten jedoch mit Ende des dritten Viertels auf 53:59, bei den Bayern lief in der Folge offensiv nichts mehr zusammen. Erst nach über fünf Minuten traf der FCB im Schlussviertel erstsmals aus dem Feld, letztlich erzielten sie dort nur neun Zähler.

Dennoch blieb die Partie eng, denn auch die Gastgeber vergaben viele Möglichkeiten, 20 Sekunden vor dem Ende traf Yago dos Santos per Dreier zur Entscheidung. Bester Scorer der Bayern war der ehemalige NBA-Profi Carsen Edwards mit 16 Punkten.

Durch die Pleite stehen die Münchner bei nur zwei Siegen und vier Niederlagen, Belgrad verbuchte seinen ebenfalls zweiten Erfolg.