EuroLeague: Geisterspiel für Bayerns Basketballer

Die Basketballer von Bayern München absolvieren das nächste EuroLeague-Spiel gegen Maccabi Tel Aviv vor leeren Rängen. Aus Sicherheitsgründen sind beim Auswärtsspiel am Donnerstag (20.05 Uhr/MagentaSport) in Belgrad, wo Tel Aviv seine anstehenden Heimspiele austrägt, keine Zuschauer erlaubt. Das bestätigte die EuroLeague auf SID-Anfrage. Vorher hatte bereits t-online darüber berichtet.

Die Partie ist die erste, die Maccabi in Belgrad austragen wird. "Alle Spiele von israelischen Teams – sowohl in der EuroLeague als auch im EuroCup – werden als Hoch-Risiko-Spiele eingestuft", erklärte der Kommunikationsdirektor der EuroLeague, Diego Fernandez, bei t-online. Nach jetzigem Stand sollen daher alle Spiele von Maccabi in Belgrad als Geisterspiele ausgetragen werden. Die EuroLeague werde "die Entwicklung der Situation weiter beobachten und in Kontakt mit allen Beteiligten bleiben", sagte Fernandez dem SID.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel fanden bisher zwei Spiele von Maccabi Tel Aviv nicht wie geplant statt. Die ausgefallene Partie bei Armani Mailand ist bereits nachgeholt worden, ein Gastspiel von Real Madrid steht noch aus.