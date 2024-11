EuroLeague: Wieder keine Chance für Alba Berlin

Achtes EuroLeague-Spiel, siebte Niederlage: Der deutsche Basketball-Vizemeister Alba Berlin befindet sich in einer handfesten Krise. Bei Roter Stern Belgrad unterlag das Team von Trainer Israel Gonzalez deutlich mit 71:92 (32:41) und setzt sich am Tabellenende fest. Topscorer der Partie war Albas italienischer Guard Gabriele Procida mit 14 Punkten. In der Bundesliga läuft es für den elfmaligen Meister angesichts von nur zwei Siegen aus den ersten sieben Spielen kaum besser.