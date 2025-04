Kein Duell mit Fiebich: Sabally verpasst EuroLeague-Finale

Das deutsche Duell um die europäische Basketball-Krone fällt aus: Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit Fenerbahce Istanbul das Finale der EuroLeague verpasst. Im Halbfinale in Saragossa kassierten die Titelverteidigerinnen gegen Saballys Ex-Team USK Prag am Freitag eine 71:91 (37:46)-Klatsche. Damit trifft Sabally im Endspiel am Sonntag nicht auf Leonie Fiebich, die am Abend (20.30 Uhr/DAZN) im zweiten Spiel der Vorschlussrunde mit Valencia Basket gegen CBK Mersin aus der Türkei spielt.

Gegen Prag kam Sabally auf starke 17 Punkte und vier Rebounds - konnte die Pleite jedoch nicht verhindern. Fenerbahce hatte beim neu eingeführten Final-Six-Turnier in Spanien eigentlich auf den dritten EuroLeague-Titel in Serie geschielt.

Sabally hatte im Vorjahr an der Seite von Nationalmannschaftskollegin Fiebich den Meistertitel in der US-Profiliga WNBA mit New York Liberty gewonnen. Ende 2024 hatten sich Sabally und Fiebich den europäischen Top-Teams angeschlossen, da die beste Basketball-Liga der Welt derzeit pausiert und erst im Mai wieder beginnt.