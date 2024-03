Niederlage in Valencia: Laso hadert mit Fehlstart

Anzeige

Pablo Laso haderte mit dem Fehlstart. "Wir waren spät im Spiel. Wir haben ihnen einen zu großen Vorteil zu Beginn des Spiels gegeben", sagte der Trainer der Basketballer des FC Bayern München bei Magenta Sport nach der Niederlage im wegweisenden EuroLeague-Spiel seiner Mannschaft beim direkten Konkurrenten Valencia Basket. Das erste Viertel ging mit 15:28 verloren. Nach einer Aufholjagd vergab Kapitän Vladimir Lucic per Dreier mit der Schlusssirene die Siegchance.

Die Chancen des Pokalsiegers auf die Play-offs in der europäischen Königsklasse sind mit dem 68:70 (37:45)-Rückschlag deutlich gesunken. Angesichts des kniffligen Restprogramms wird das Erreichen der Play-in-Spiele um die Teilnahme am Viertelfinale enorm schwierig. "Wir versuchen, die Partie zu vergessen vor unserem nächsten Duell am Freitag", sagte Laso.

Es muss in der Endabrechnung Rang zehn her, auf den aktuell Partizan Belgrad und Valencia mit einem Sieg mehr bessere Chancen haben. Nun beginnt für die Bayern am Freitag gegen Maccabi Tel Aviv der Schlussspurt. Dann folgen Duelle gegen den FC Barcelona, Panathinaikos Athen und bei AS Monaco.