Ohne Herbert: Bayern-Basketballer verlieren gegen Barcelona

Kein Trainer, kein Sieg: Ohne den erkrankten Headcoach Gordon Herbert ist die Erfolgsserie der Basketballer von Bayern München in der EuroLeague gerissen. Nach zuvor drei Siegen in Folge verlor der deutsche Meister gegen den FC Barcelona am zehnten Spieltag zu Hause unglücklich mit 74:75 (32:43), vor allem in der Offensive hatten die Münchner über weite Strecken große Probleme. Beste Werfer beim Tabellenzweiten der Bundesliga waren Spencer Dinwiddie und Oscar Da Silva mit jeweils 17 Punkten.

Herbert wurde von seinem Assistenten TJ Parker vertreten, unter anderem stand auch Center Johannes Voigtmann nicht zur Verfügung - und Barcelona bestimmte so zu Beginn zunächst das Geschehen. Weltmeister Andreas Obst und Co. leisteten sich einfach viel zu viele Fehlwürfe. Ab dem dritten Viertel drehte Bayern dann auf, kämpfte sich zum Ende des Spiels bis auf einen Punkt heran. Dinwiddie vergab mit der Schlusssirene dann mit einem verfehlten Freiwurf die mögliche Overtime. So hat München nun fünf Siege und fünf Niederlagen auf dem Konto.