Basketball: Thomaidis fehlt in Griechenland

Lisa Thomaidis fliegt in ihre Heimat, zum Abschluss der EM-Qualifikation müssen Deutschlands Basketballerinnen ohne die Bundestrainerin auskommen. Wegen einer "lange bekannten und nicht verschiebbaren Verpflichtung an ihrem College" wird die Kanadierin nach Angaben des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Sonntag in Glyfada/Griechenland (16.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) von ihren Assistentinnen Sidney Parsons und Claire Meadows vertreten.

Nach der klaren Niederlage in Italien am Donnerstag (60:79) sieht Thomaidis Verbesserungsbedarf. "Es geht in erster Linie um unsere Defense und darum, wie wir besser mit schwachen Phasen umgehen können", sagte die 52-Jährige. Ihre Mannschaft habe in der ersten Halbzeit "solide gespielt. Zu Beginn der zweiten Hälfte haben sich dann eine ganze Reihe unserer Würfe aus dem Korb gedreht, während Italien den ganzen Abend sehr gut von außen getroffen hat. Plötzlich waren wir zehn Punkte hinten und waren nicht mehr in der Lage zurückzuschlagen."

Alexandra Wilke sah es ähnlich. "In der zweiten Halbzeit waren wir einfach nicht mehr da", sagte die gebürtige Berlinerin, es gehe darum, "jetzt noch härter und intensiver zu trainieren und besser zu verteidigen". Auch Marie Gülich gab sich selbstkritisch: "Unser Mindset hat nach der Pause nicht mehr gepasst. Wir haben den Moment verpasst und unsere Identität verloren, waren nicht aggressiv genug."

Schon das Hinspiel gegen die Italienerinnen in Hamburg hatte die DBB-Auswahl verloren. Allzu schwer wiegt die Niederlage nicht, Deutschland ist als Mitausrichter der EM (18. bis 29. Juni) automatisch qualifiziert.