EM-Quali: DBB-Frauen verlieren in Italien

Ohne Starspielerin Satou Sabally sind die deutschen Basketballerinnen mit einer deutlichen Niederlage ins EM-Jahr 2025 gestartet. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis verlor am Donnerstag in Italien das vorletzte EM-Qualifikationsspiel mit 60:75 (38:38). Vier Monate vor der Europameisterschaft, bei der eine Vorrundengruppe in Hamburg ausgespielt wird, offenbarten die Olympia-Viertelfinalistinnen noch reichlich Steigerungsbedarf.

Allzu schwer wiegt die Niederlage jedoch nicht, Deutschland ist als Mitausrichter der EM (18. bis 29. Juni) automatisch qualifiziert. Nyara Sabally war mit 15 Punkten beste Werferin der Deutschen, musste jedoch kurz vor Schluss mit einer Schulterverletzung raus.

Leonie Fiebich, die im Vorjahr an der Seite von Sabally mit New York Liberty WNBA-Meisterin geworden war, kam auf neun Zähler. Als einzige Stammspielerin hatte Satou Sabally passen müssen, da sie derzeit während der WNBA-Pause in der 3-gegen-3-Liga Unrivaled antritt.

Schon das Hinspiel gegen die Italienerinnen in Hamburg hatten die Deutschen verloren. In der Qualifikationsgruppe I steht die Mannschaft des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei drei Siegen und zwei Niederlagen. Der Abschluss der Qualifikation folgt am Sonntag (20.30 Uhr/MagentaSport) in Griechenland.