Ohne Satou Sabally: DBB-Frauen starten ins EM-Jahr

Satou Sabally fehlt, die WNBA-Champions Nyara Sabally und Leonie Fiebich sind dabei: Die deutschen Basketballerinnen starten mit nahezu voller Kapelle in das EM-Jahr 2025. In den finalen beiden Qualifikationsspielen in Italien am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) und in Griechenland drei Tage später sieht Bundestrainerin Lisa Thomaidis trotz der mangelnden sportlichen Bedeutung wichtige Prüfsteine.

"Das sind sehr gute Standortbestimmungen. Wir sind aus eigener Kraft in der Lage, den ersten Platz in unserer Gruppe zu erreichen. Dafür müssen wir gegen diese beiden Mannschaften eine gute Leistung zeigen", sagte Thomaidis. Als einzige Stammspielerin muss Satou Sabally passen, da sie derzeit während der WNBA-Pause in der 3-gegen-3-Liga Unrivaled antritt.

Insgesamt sei das aktuelle Länderspielfenster "schon eine hervorragende Vorbereitung auf die EuroBasket im Sommer", so Thomaidis. Als Mitausrichter der EM (18. bis 29. Juni), bei der eine Vorrundengruppe in Hamburg ausgespielt wird, ist Deutschland automatisch qualifiziert.

In der Qualifikationsgruppe I mit den übrigen EM-Ausrichtern Griechenland, Tschechien und Italien ist Deutschland mit drei Siegen und einer Niederlage Zweiter. Im November hatten die Deutschen Griechenland und Tschechien ohne Nyara Sabally und Fiebich, die kurz zuvor mit New York Liberty den WNBA-Titel geholt hatten, in den Hinspielen geschlagen. Die einzige Pleite hatte es Ende 2023 in Hamburg gegen die Italienerinnen gegeben.