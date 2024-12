Angeführt von da Silva: Orlando feiert dramatischen Sieg

Ohne die verletzten Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie Paolo Banchero haben die Orlando Magic in der Basketball-Profiliga NBA einen dramatischen Sieg eingefahren. Angeführt vom deutschen Rookie Tristan da Silva siegte die Franchise aus Florida am Sonntag 102:101 (43:61) nach einer fulminanten Aufholjagd gegen die schwach in die Saison gestarteten Brooklyn Nets.