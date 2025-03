Beckenprellung: Curry fehlt den Warriors nur kurz

Aufatmen bei Stephen Curry und den Golden State Warriors: Der Basketball-Superstar erlitt im NBA-Spiel gegen die Toronto Raptors (117:114) keine strukturelle Verletzung. Das gaben die Warriors am Freitag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Durch seine Beckenprellung verpasst Curry allerdings den Beginn der kommenden Auswärtsreise der Warriors. Sechs Spiele nacheinander stehen auf der Reise an.

Curry war kurz vor dem Ende des dritten Viertels bei einem Pass mit zwei Raptors-Profis kollidiert und dabei auf den Boden gestürzt. Der 37-Jährige blieb zunächst mit Schmerzen liegen, konnte den Court aber ohne Hilfe verlassen. "Er dachte, er könnte vielleicht wieder ins Spiel kommen", sagte Trainer Steve Kerr. "Wir haben beschlossen, nichts zu riskieren. Hoffentlich ist es nicht schlimm."

Teamkollege Draymond Green sprach hinterher von einem "beängstigenden Moment". Curry war zuvor insgesamt 25 Minuten im Einsatz gewesen und erzielte in dieser Zeit 17 Punkte. Mit seinem Team liegt er in der Western Conference aktuell auf Platz sechs, der für den direkten Einzug in die Play-offs reichen würde.