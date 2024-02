Bestwert für Wagner: Orlando müht sich zum Sieg in Detroit

Anzeige

Ein herausragender Franz Wagner hat Orlando Magic zu einem mühevollen Pflichtsieg beim Sorgenkind der NBA geführt. Der deutsche Basketball-Weltmeister steuerte beim 111:99 bei den Detroit Pistons 38 Punkte bei und stellte damit seinen Karriere-Bestwert aus dem Dezember 2021 ein. Orlando bleibt im Rennen um die direkten Play-off-Plätze, souverän war der Auftritt beim schwächsten Team der Liga aber nur phasenweise.

Magic liegt in der Eastern Conference mit nun 27 Siegen bei 23 Niederlagen gleichauf mit den Indiana Pacers auf Rang sechs, der noch zur direkten Teilnahme an der Meisterrunde berechtigen würde. Moritz Wagner kam wie meist von der Bank, leistete mit 10 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists aber einen wertvollen Beitrag.

Vor allem zu Beginn tat Orlando sich schwer, punktete schwach und lief so einem stetigen Rückstand hinterher. Erst im zweiten Viertel ging der Favorit dauerhaft in Führung, Franz Wagner sorgte auch in dieser Phase mit sieben Punkten in anderthalb Minuten für die Wende.