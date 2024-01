Buhrufe für Krause in Chicago: "Absolut beschämend"

Anzeige

Es sollte ein feierlicher Abend werden im United Center, doch Fans der Chicago Bulls haben ihn ruiniert. Bei der Aufnahme der ersten Mitglieder in den Ring of Honour des berühmten NBA-Basketballklubs wurde der verstorbene frühere General Manager Jerry Krause bei der Namensnennung ausgebuht, seine Witwe Thelma erlebte den unwürdigen und peinlichen Moment in der Arena.

Die Zeremonie fand in der Pause des NBA-Heimspiels der Bulls gegen die Golden State Warriors (131:140) statt, Gästetrainer Steve Kerr war wegen des Vorfalls bitter enttäuscht. "Für mich ist das absolut beschämend, und ich bin tief bestürzt", sagte Kerr, der mit den Bulls als Profi drei Titel gewann und zum neuen Ehrenkreis gehört. Es tue ihm für Thelma und die Familie Krause Leid.

Krause, GM von 1985 bis 2003, war der Architekt hinter den sechs Meisterschaften der Bulls um Ikone Michael Jordan in den 90ern, wird aber von vielen für den Zerfall des Teams verantwortlich gemacht. "Sein Vermächtnis verdient es, gefeiert und respektiert zu werden", teilte Bulls-CEO Michael Reinsdorf in einer Erklärung mit. "Es hat uns unglaublich geehrt, Thelma heute Abend bei uns zu haben."

"Chicago ist eine Sportstadt, das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe", sagte der frühere Bulls-Spieler Stacey King, heute Experte bei NBC. "Diese Dame tat mir Leid. Ihr sind die Tränen gekommen. Wer auch immer sie in dieser Arena ausgebuht hat, sollte sich schämen."

Zu den ersten Mitgliedern des Ring of Honour zählt die gesamte Mannschaft von 1995/96, die in 82 Saisonspielen 72 Siege holte und Meister wurde. Jordan, der eine Videobotschaft schickte, sowie seine damaligen Teamkollegen Scottie Pippen und Dennis Rodman waren nicht in der Halle.