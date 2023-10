Dallas Mavericks verlieren erstes Abu-Dhabi-Spiel gegen die Minnesota Timberwolves

Zu überzeugen wusste auf Seiten der Texaner zudem Jaden Hardy. Der letztjährige Zweitrundenpick traf zwar nur vier seiner zehn Würfe, kam am Ende aber auf 13 Punkte.

Top-Scorer der Partie war Superstar Luka Doncic. Der Slowene erzielte in knapp 17 Minuten Spielzeit 25 Punkte und verwandelte 8 seiner 14 Wurfversuche. Kyrie Irving, der zweite Superstar der "Mavs" bleib hingegen blass und sammelte nur zwei magere Pünktchen.

Die Dallas Mavericks haben das erste von zwei NBA-Vorbereitungsspielen gegen die Minnesota Timberwolves in Abu Dhabi mit 99:111 verloren.

Die Timberwolves dominerten die Partie von Beginn an nach Belieben und führten zwischenzeitlich sogar mit 29 Punkten.

Am kommenden Samstag treffen beide Franchises erneut in Abu Dhabi aufeinander. Die Vorbereitungsspiele in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate sind Teil einer mehrjährigen Partnerschaft zwischen der NBA und der Stadt.