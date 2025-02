Debüt muss warten: Kleber fehlt Lakers wochenlang

Bis zum Debüt von NBA-Profi Maximilian Kleber im Trikot der Los Angeles Lakers gehen noch Monate ins Land. Der Würzburger hat sich nach eigenen Angaben zuletzt in New York einem Eingriff am Fuß unterzogen. "Ich wurde operiert, in acht Wochen gibt es eine Neubewertung", sagte der Neuzugang am Dienstag im Rahmen seiner Vorstellung beim berühmten Basketballklub.

Kleber, der am Sonntag gemeinsam mit Superstar Luka Doncic und Markieff Morris von den Dallas Mavericks an LA abgegeben worden war, hatte Ende Januar eine Fraktur im rechten Fuß erlitten. "Ich versuche, so schnell wie möglich zurückzukommen", so Kleber.

Er habe "verrückte Tage" hinter sich und nach seiner Rückkehr von der Ostküste zunächst "alle Anrufe verpasst", berichtete der 33-Jährige: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es kein Schock war", sagte Kleber zum Blockbuster-Deal um Doncic, "man erwartet nicht, dass solch ein Spieler getradet wird." Auch für ihn persönlich sei "viel los" gewesen, "ich bin zum ersten Mal getradet worden."

Dallas war Klebers bislang einzige NBA-Station, seit 2017 spielte der Forward für die Texaner. 2021 war der heutige Lakers-Trainer JJ Redick dort für einige Monate sein Teamkollege gewesen. "Er ist ein großartiger Kerl und hat einen hohen Basketball-IQ. Er weiß, was Luka braucht", sagte Kleber über seinen neuen Headcoach: "Das Verhältnis zu ihm war sehr freundschaftlich."

Die Kritik an Doncics angeblich mangelnder Professionalität kann Kleber nicht verstehen: "Er nimmt seinen Job ernst, er ist ein harter Arbeiter. Ich kann nur Positives sagen."