Dennis Schröder: Mit den Brooklyn Nets in die Playoffs – ein Kommentar

Simone Fontecchio (Detroit Pistons)

Simone Fontecchio wechselt im Tausch für einen frühen Zweitrunden-Pick von den Utah Jazz nach Detroit. Der 28-jährige Italiener spielte 2020/21 noch in Deutschland für ALBA Berlin und ist seit dem Jahr 2022 in der NBA aktiv. In der laufenden Saison gelangen ihm durchschnittlich 8,9 Punkte und 3,5 Rebounds pro Spiel für Utah. Zudem ergab sich noch ein weiterer namhafter Trade in der NBA... © 2023 Getty Images