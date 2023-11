2018: Draymond Green fetzt sich mit Kevin Durant

Als Kevin Durant noch für die Warriors aktiv war, knallte es einst so richtig mit Green. Green ignorierte Durant in der Crunchtime gegen die Los Angeles Clippers. Anschließend stritten beide länger während einer Auszeit. In der Kabine soll es dann vollends eskaliert sein. Green wurde für ein Spiel suspendiert, Durant wechselte später zu den Brooklyn Nets. © Getty Images