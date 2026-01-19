Ewige NBA-Scorerliste: Durant überholt "Idol" Nowitzki

Fast sieben Jahre nach seinem Karriereende hat Basketballidol Dirk Nowitzki den sechsten Platz in der ewigen NBA-Scorerliste an Kevin Durant verloren. Der Star der Houston Rockets kam in der Nacht zu Montag beim 119:110 über die New Orleans Pelicans auf 18 Punkte und steht mit insgesamt 31.562 Zählern nun zwei vor dem Würzburger (31.560).

"Ich bin nicht gerade begeistert davon, dass er mich überholt hat", scherzte Nowitzki, dessen Videobotschaft in der Arena der Rockets gezeigt wurde. "Nein, im Ernst, für mich ist er einer der technisch versiertesten und elegantesten Scorer, die das Spiel je gesehen hat", so Nowitzki weiter: "Ich denke, er ist ein 2,13-Meter-Mann mit dem Spiel eines Shooting Guards."

Durant benötigte 17 Punkte, um Nowitzki zu überholen, es gelang gerade eben noch. 15 Sekunden vor dem Spielende zog der 15-malige Allstar durch seinen ersten von zwei Treffern an der Freiwurflinie am 47-Jährigen vorbei.

Es sei toll, "mit Dirk, zu dem ich aufgesehen, den ich vergöttert und gegen den ich gespielt habe, auf einer Stufe zu stehen", sagte Durant: "Wir hatten einige großartige Duelle. Neben so einer Legende zu stehen, ist einfach unglaublich. Und direkt unter Michael Jordan, es ist der Wahnsinn." Jordan (32.292) liegt auf Rang fünf. - Die NBA-Scorerliste im Überblick:

1. LeBron James* 42.703 Punkte

2. Kareem Abdul-Jabbar 38.387

3. Karl Malone 36.928

4. Kobe Bryant 33.643

5. Michael Jordan 32.292

6. Kevin Durant* 31.562

7. Dirk Nowitzki 31.560

8. Wilt Chamberlain 31.419

9. James Harden* 28.667

10. Shaquille O'Neal 28.596

*aktiv