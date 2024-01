Golden State Warriors: Sorgen um Co-Trainer Milojevic - NBA sagt Spiel gegen Utah Jazz ab

Anzeige

Die Liga reagiert auf einen Besorgnis erregenden Vorfall um Dejan Milojevic. Der Co-Trainer der Warriors ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die NBA hat das für heute Abend (Ortszeit) angesetzte Spiel zwischen den Utah Jazz und den Golden State Warriors abgesagt.

Grund ist ein Vorfall, der sich am Dienstagabend in Salt Lake City ereignet hat. In einem dortigen Restaurant sind beim Co-Trainer der Warriors, Dejan Milojevic, plötzlich "schwere gesundheitliche Probleme" aufgetreten, wie es bei "ESPN" heißt.

Das Team habe zum Zeitpunkt des Vorfalls zusammen mit Milojevic zu Abend gegessen.

Der Serbe wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Was diese Probleme ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wann das Spiel gegen die Jazz nachgeholt wird, wird die NBA zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Die Warriors kündigten am Mittwoch an, dass sie über Milojevics Gesundheitszustand "zu gegebener Zeit" informieren werden.