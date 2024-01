Anzeige

Isaiah Hartenstein glänzt für die Knicks mit einer besonderen Leistung, bei den Mavs kann auch Rückkehrer Maxi Kleber die Pleite nicht verhindern.

New York Knicks @ Memphis Grizzlies 106:94

Der Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein hat mit dem nächsten herausragenden Auftritt in der NBA erneut für Aufsehen gesorgt. Der formstarke Center holte beim 106:94 (53:57) seiner New York Knicks bei den Memphis Grizzlies gleich 20 Rebounds, so viele waren ihm erst einmal in seiner Karriere gelungen. Dazu steuerte der 25-Jährige zwölf Punkte und zwei Assists zum Sieg bei.

"Es war generell kein gutes Spiel von uns", sagte Hartenstein nach der Partie: "Die zweite Halbzeit war besser, aber wir müssen besser spielen. Tatsächlich denke ich, dass die erste Hälfte peinlich war."

Hartenstein überzeugt in der NBA derzeit vor allem am Board. Schon kurz nach Neujahr hatte er gegen die Chicago Bulls 20 Rebounds verbucht, wenig später waren es 19 gegen die Washington Wizards. In der Eastern Conference stehen die Knicks als Sechster gut da, der Einzug in die Playoffs ist in dieser Saison durchaus realistisch.