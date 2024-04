Hartensteins Knicks starten mit Sieg in die Play-offs

Anzeige

Isaiah Hartenstein und die New York Knicks sind mit einem Sieg in die Play-offs der Basketball-Profiliga NBA gestartet. Das zweitbeste Team der Eastern Conference in der regulären Saison besiegte die Philadelphia 76ers zum Auftakt der Best-of-seven-Serie im Madison Square Garden mit 111:104. Center Hartenstein kam in 18 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und sieben Rebounds.

Die Knicks überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, Jalen Brunson und Josh Hart erzielten jeweils 22 Punkte, Miles McBride kam von der Bank auf 21 Zähler. Bei den Sixers erzielte Tyrese Maxey 33 Punkte. Der letztjährige Liga-MVP Joel Embiid verletzte sich aufseiten der Gäste nach einem Dunking bei der Landung, hielt sich sein im Februar operiertes linkes Knie, kehrte nach einer Pause aber zurück und kam auf 29 Zähler.

Titelverteidiger Denver Nuggets um Topstar Nikola Jokic (32 Punkte, zwölf Rebounds) ging in der Serie gegen die Los Angeles Lakers durch ein 114:103 mit 1:0 in Führung. Bei den Lakers, die sich erst über die Play-ins für die Endrunde der besten 16 qualifiziert hatten, waren wie gewohnt Anthony Davis (32 Punkte) und LeBron James (27) die Topscorer. Die Nuggets hatten bereits die drei Duelle in der regulären Saison mit den Lakers für sich entschieden und sich in der Halbfinalserie 2023 mit 4:0 durchgesetzt.

Die Minnesota Timberwolves starteten mit einem deutlichen 120:95 gegen die Phoenix Suns.

Bereits am Samstag mussten sich die Weltmeister Franz und Moritz Wagner bei ihrem Play-off-Debüt mit Orlando Magic bei den Cleveland Cavaliers mit 83:97 geschlagen geben.