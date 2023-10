Israelisches Team auf US-Tour: "Uns kann nichts brechen"

Anzeige

Die Niederlage gegen die NBA-Stars der Brooklyn Nets war für die israelischen Basketballer von Maccabi Ra'anana völlige Nebensache - viel wichtiger war die Botschaft, die sie zum Auftakt ihrer US-Tour vermittelten. "Die Leute zu Hause sagten, es sei wichtig, dass wir spielen, damit die ganze Welt weiß, dass uns nichts brechen kann", sagte Maccabi-Trainer Yehu Orland der New York Post nach dem 103:135 im Test.

Das Zweitligateam aus der Israeli National League befand sich bereits in den USA, als die Hamas am Samstag ihren Terrorangriff auf Israel startete. Maccabi Ra'anana bestreitet auf seiner US-Tour noch zwei weitere Preseason-Spiele und verbindet damit eine wichtige Message. "Unsere jungen Leute müssen wissen, dass es noch Hoffnung gibt", sagte Orland.

Vor der Partie am Donnerstag (Ortszeit) war eine Schweigeminute eingelegt worden, auch die Nets bekundeten ihre Solidarität. "Wir stehen gemeinsam gegen den Terror, und unsere Gedanken sind bei allen, die von diesen tragischen Ereignissen betroffen sind", hieß es in einer Erklärung des Klubs. Die US-Tour des israelischen Teams wird am Montag bei den Cleveland Cavaliers und am Dienstag bei den Minnesota Timberwolves fortgesetzt.