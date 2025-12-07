Kings siegen ohne Schröder - Meilenstein für Harden

Ohne den weiterhin verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der Basketball-Profiliga NBA ihre Niederlagenserie beendet. Angeführt von Zach LaVine (42 Punkte) gewannen die Kings bei den Miami Heat mit 127:111 - es war der erste Sieg nach vier Pleiten in Serie. Schröder (Hüftverletzung) hatte zuletzt vor knapp zwei Wochen mitwirken können, der 32 Jahre alte Aufbauspieler hat damit die letzten fünf Partien verpasst.

In einer Dauerkrise stecken auch die Los Angeles Clippers, das 106:109 bei den Minnesota Timberwolves bedeutete für die Kalifornier die achte Niederlage aus den vergangenen zehn Spielen. Ihr Altstar James Harden hatte dennoch Grund zur Freude: Der 36-Jährige, mit 34 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, schob sich dank dieser Ausbeute in die Top Ten der "ewigen" NBA-Scorerliste mit 28.303 Punkten.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich es auf diese Liste schaffen würde. Es ist wie ein wahr gewordener Traum. Die harte Arbeit, die ich investiert habe, zahlt sich endlich aus", sagte Harden.

Der Guard, der in dieser Saison im Schnitt auf 26,8 Punkte kommt, verdrängte Carmelo Anthony, dicht vor ihm mit weniger als 300 Punkten Vorsprung liegt nun Shaquille O'Neal (28.596). Die 2019 zurückgetretene deutsche Ikone Dirk Nowitzki ist Sechster (31.560), an der Spitze thront der 40 Jahre alte Lakers-Star LeBron James (42.268).