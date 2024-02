Kommentar: Schreibt diese Lakers nicht zu früh ab!

Anzeige

17 NBA-Titel, kein Klub hat mehr. 32 Finalteilnahmen - zehn mehr als jedes andere Team in der Geschichte. In jedem Jahr der eigenen Existenz mindestens ein Hall of Famer im Kader. Eigentlich logisch also, ja selbstredend, dass die glamouröseste Franchise der Liga fortwährend auf der Jagd nach Titeln ist. Auch in diesem Jahr?

Ein Kommentar von Seb Dumitru

Die bisher letzte Meisterschaft liegt nun schon knapp vier Jahre zurück. 2020 gewann "Purple & Gold" die berüchtigte "Bubble-Championship". Nicht alle nehmen den Titel aus der verkürzten und verstümmelten Covid-Saison ernst. Davor hatte es zuletzt 2009 und 2010 zu back-to-back Championships gereicht.

Nur eine Meisterschaft in fünf Jahren, seit LeBron James im Sommer 2018 nach Los Angeles wechselte. Eigentlich zu wenig. (Lakers at Suns: Sonntag, 25. Februar, 21 Uhr auf live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App)

Und lange sah es auch in Jahr sechs nicht danach aus, als würde Ring Nummer fünf für den "Chosen One" herausspringen.

Die Lakers enttäuschten mit einem 19-21 Start, verloren im Dezember zwischenzeitlich zehn aus 13 Partien, direkt nach dem Gewinn des allerersten "In-Season Tournaments" überhaupt. Die Offensive war eine Katastrophe. Darvin Hams Rotationen ebenso.