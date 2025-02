Durch den Trade von Luka Doncic haben die Dallas Mavericks nicht nur viele ihrer Fans gegen sich aufgebracht – sie haben sich auch in hohem Maße von Kyrie Irving abhängig gemacht. Das ist durchaus riskant, in mehr als nur einer Hinsicht.

Manche Leute sind eher nicht gewillt, sich an ein Skript zu halten, tanzen nahezu aus Prinzip gern aus der Reihe. Kyrie Irving ist so jemand. Was sich durch seine komplette Karriere zieht.

Bis zu seinem Wechsel nach Dallas wurde das bei jeder Station irgendwann Thema. Was nun aber wiederum auch sein Auftreten am Dienstag in Los Angeles irgendwie logisch erscheinen ließ.

Es war das erste Wiedersehen von Luka Doncic mit den Mavs; nicht in Dallas, trotzdem waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Luka sollte brillieren, sich "rächen", auch wenn die alten Teamkollegen ihm nichts getan haben. Diese wiederum sollten sich nicht kampflos ergeben, ein Sieg wurde von ihnen aber nicht erwartet, nicht in dieser Besetzung, nicht in diesem Spiel.

Es wurde am Ende tatsächlich kein Sieg. Irving allerdings ließ nichts unversucht und wurde in einem Spiel gegen zwei seiner größten ehemaligen Superstar-Teamkollegen, das er selbst danach als "awkward as shit" bezeichnete, mit 35 Punkten zum Topscorer. Er war kurz davor, wieder mal aus der Reihe zu tanzen und seinem "hermano" dessen Tag zu stehlen.

Natürlich war er das – es ist sein Job. Und es ist Irving, in dessen Spiel und Karriere nur die Unvorhersehbarkeit vorhersehbar ist. Der genau deswegen so schwer zu verteidigen ist.

Der deswegen aber auch schon drei Teams frustriert hat, die um ihn herum ihr Fundament kreieren wollten. Was sein viertes Team nicht davon abhielt, vor wenigen Wochen nahezu alles auf genau diese Karte zu setzen. Wird sich das auch in Dallas rächen?