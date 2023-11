Anzeige

Die Los Angeles Lakers sind über den Umgang der Schiedsrichter mit Superstar LeBron James verärgert. Die Lakers legten der NBA einige Beweisvideos mit vermeintlichen Fouls vor. "Ich will nur ab und zu eine Erklärung", ärgerte sich James.

Berichten zufolge sind die Los Angeles Lakers unzufrieden mit der Art und Weise, wie LeBron James während der 107:108-Niederlage gegen die Miami Heat am Montag von den Schiedsrichtern behandelt wurde.

Das Team wandte sich nach dem Spiel an die NBA (Die NBA auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de). Die Lakers legten verschiedene Clips vor, die ihrer Meinung nach einen eindeutig illegalen Kontakt von Heat-Verteidigern gegen James zeigen, der von den Schiedsrichtern unbemerkt blieb, wie "ESPN" berichtet.

"Er ist so oft zum Korb gezogen und wurde diverse Male auf den Arm geschlagen, was nicht als Foul gewertet wurde", sagte Head Coach Darvin Ham nach dem Spiel. James selbst beschwerte sich, dass die Erklärungen, die er von den Schiedsrichtern erhalten habe, nicht mit dem Geschehen auf dem Spielfeld übereinstimmen würden. "Alles was ich will, ist ab und zu eine Erklärung", ärgerte sich der Superstar.

Die Kommentare nach dem Spiel und die Entscheidung, sich direkt an die NBA zu wenden, könnten einen größeren Konflikt der Lakers mit der Liga hindeuten.

Konsequenzen wird das Ganze allerdings wohl nicht haben. Viel mehr geht es wohl darum, in den nächsten Spielen mehr Aufmerksamkeit auf die Thematik zu lenken.