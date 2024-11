LeBron James: "Spiele nicht, bis die Räder abfallen"

LeBron James ist schon auf die Zielgerade eingebogen, seine Karriere neigt sich dem Ende zu. "Um ganz ehrlich zu sein, werde ich nicht mehr so lange spielen", sagte der Basketballstar vom NBA-Klub Los Angeles Lakers am Donnerstag in einer Medienrunde. "Ich spiele nicht, bis die Räder abfallen. So ein Kerl bin ich nicht."