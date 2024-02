James bezog sich in seinen Ausführungen eher auf das Narrativ, dass sein Team nur versuche, an die Freiwurflinie zu kommen: "Viele Leute, viele Trainer, viele Teams sagen: 'Das ist alles, was die Lakers machen. Freiwürfe zu bekommen.'" Seine Mannschaft sei vom Spielstil her eben nicht darauf ausgelegt, 40 oder 50 Dreier pro Partie zu nehmen.

Auch der 39-Jährige selbst sei von nicht gepfiffenen Fouls betroffen gewesen. "Nur acht Freiwürfe zu haben, das sind definitiv nicht wir. Ich weiß, dass ich heute Abend ein paar Mal getroffen wurde, als ich zum Korb ging, aber das wurde nicht gecallt. Aber es ist so, wie es ist", führte James weiter aus.