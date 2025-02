Einem Bericht von "The Athletic" zu folge, dürften das auch einige Mavs-Verantwortliche nach Doncic‘ Abgang gedacht haben. Denn dem Bericht zufolge kritisierten nicht genannte Mavericks-Insider die Professionalität des 25-Jährigen hinter vorgehaltener Hand deutlich. So sollen die öffentlich schon länger kursierenden Gewichtsprobleme des Superstars "intern für regelmäßige Frustration" gesorgt haben.

Bei seiner Rückkehr zu den Dallas Mavericks mit den Los Angeles Lakers überzeugte Luka Doncic für sein neues Team. Ein Zeitungsbericht über die letzten Tage in Dallas vor dem Trade lässt den Slowenen dagegen in weniger gutem Licht stehen.

Sarkastische Fan-Gesänge gegen Mavs-GM

Nach dem überraschenden Trade von Luka Doncic zu den Lakers musste die Klub-Führung der Mavericks heftige Kritik einstecken.

Als Doncic im Duell gegen Dallas Freiwürfe für die Lakers warf, sangen die Mavs-Fans "Thank you, Nico!" in Richtung des Presidents of Basketball Operations und General Managers der Mavs, Nico Harrison.