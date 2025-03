Medien: Kreuzbandriss bei NBA-Star Irving

Schwerer Schlag für die Dallas Mavericks: Nach ESPN-Informationen hat Basketballstar Kyrie Irving einen Kreuzbandriss erlitten und kann in dieser NBA-Saison nicht mehr für die Texaner auflaufen. Irving (32) hatte sich am Montag (Ortszeit) im Heimspiel gegen die Sacramento Kings (98:122) am linken Knie verletzt.

Irving war 2:35 Minuten vor dem Ende des ersten Viertels zum Korb gezogen und gefoult worden, dabei wurde das Kniegelenk überstreckt. An beiden Seiten gestützt humpelte der Olympiasieger von Rio an die Freiwurflinie und verwandelte beide Würfe. Danach ging es Richtung Kabine.

Der neunmalige Allstar hat 50 von 62 Saisonspielen absolviert und ist einer der konstantesten Profis bei Dallas, sein Schnitt liegt bei 24,7 Punkten und 4,6 Assists. Der Point Guard besitzt eine Vertragsoption für 2025/26 über 44 Millionen Dollar, 2023 hatte Irving bei den Mavs für drei Jahre unterschrieben.

Sollte sich der Medienbericht bestätigen, wäre es die nächste bittere Nachricht für die Fans der Mavericks. Zuletzt hatte die Franchise zum Ärger vieler Anhänger völlig überraschend den slowenischen Topspieler Luka Doncic an die Los Angeles Lakers abgegeben, dafür kam Antony Davis. Der Neuzugang fehlt seit Wochen wegen Adduktorenproblemen, half aber Irving am Montag an die Freiwurflinie und vom Feld. Doncic reagierte auf die Aufnahmen vom Spiel bei X mit weinenden Smileys und gefalteten Händen. Die beiden Profis hatten sich in Dallas blendend verstanden.